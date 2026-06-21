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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فهم الأسئلة مفتاح التفوق.. أستاذ لغة عربية يقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
رحمة سمير

أكد طارق إدريس، مدرس اللغة العربية ببرنامج «صباحك مصري»، أن التعامل الذكي مع ورقة امتحان اللغة العربية يبدأ من فهم طبيعة الأسئلة والتركيز على الأجزاء ذات الدرجات الأعلى، وعلى رأسها النحو.

وأوضح إدريس أن الطالب داخل اللجنة يجب أن يركز فقط على ورقة الامتحان دون الانشغال بأي مؤثرات خارجية، مشيرًا إلى أهمية قراءة الأسئلة أولًا لفهم المطلوب وربطها بموضوع القطعة أو النص.

وأضاف أن أسئلة القراءة غالبًا ما تأتي من خارج المنهج، إلا أنها تعتمد على مهارة الفهم والتحليل، بينما يظل النحو هو الجزء الأكثر تأثيرًا في الدرجة النهائية، حيث يمثل أكبر وزن في الامتحان.

وأشار إلى ضرورة التركيز على قواعد النحو الأساسية مثل أنواع الفعل (الماضي والمضارع والأمر)، وتوكيد الفعل بالنون، وجزم المضارع في جواب الطلب والشرط، مؤكدًا أن هذه الأجزاء تتكرر بشكل كبير في نماذج الامتحانات.

كما لفت إلى أهمية الانتباه إلى أسلوب المنوع من الصرف، حيث قد تأتي الكلمات في سياقات مختلفة تتطلب دقة في الإعراب، إضافة إلى أساليب المدح والذم والاختصاص والإغراء.

وأكد إدريس أن قراءة السؤال بالكامل قبل الإجابة تساعد الطالب على الوصول للإجابة الصحيحة، مع ضرورة التدريب على أسلوب الحذف  لاستبعاد الاختيارات غير المناسبة.

وفيما يتعلق بالكتابة، شدد على أهمية تنظيم الفقرات (3 فقرات)، والالتزام بعلامات الترقيم والإملاء الصحيح، مع الحفاظ على زمن واحد في الكتابة لتجنب التشتيت.

وفي ختام حديثه، نصح الطلاب بالهدوء داخل اللجنة والتركيز على فهم المطلوب بدقة، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على الفهم الجيد للأسئلة والتدريب المستمر على نماذج الامتحانات.

https://web.facebook.com/reel/761309470372914 

مدرس لغة عربية الأسئلة الثانوية العامة «صباحك مصري» والتركيز

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