اليوم.. هالة البدري تدير ندوة بالمجلس الأعلي للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الإثنين، الحوار الثقافي الذي تديره الروائية الكبيرة هالة البدري في الثانية عشرة ظهرًا، وذلك عبر تطبيق زووم تحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية،



وتحاور خلاله كل من: أحمد صبري أبو الفتوح روائي ومحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس النيابة العامة الأسبق، وياسمين مجدى كاتبة وروائية ومدير تحرير بالهيئة العامة للكتاب، والدكتور يسرى عبدالله كاتب وناقد وأستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان.

ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالحوار والتعقيب عبر رابط زووم التالي:

https://us06web.zoom.us/j/84401058771…

Meeting ID: 844 0105 8771

باسوورد 1234

كما يمكنكم متابعة بث مباشر للندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

سلسة حوار ثقافي

يأتي الحوار ضمن سلسلة “حوار ثقافي” التي تنظمها لجنة السرد القصصي والر.وائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.