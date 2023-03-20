ستبدأ الإجراءات.. كاتبة شهيرة تعلن كفالتها واستضافتها الطفل شنودة

أعلنت الكاتبة فاطمة ناعوت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك كفالة الطفل شنودة واستضافته في منزلها لحين الفصل في قضيته.

قالت:" جاهزة لاستضافة وكفالة الطفل شنودة في بيتي؛ لحين الفصل القضائي في قضيته

ورجوعه بإذن الله لأبويه: آمال وفاروق، سيكون أخًا جميلا لابني وسوف أبدأ في اتخاذ الإجراءات حول هذا مع السادة المحامين من الغد".

عدم الاختصاص في تغيير ديانته

قضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل المحامي وكيلا عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.