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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات عاجلة من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن احتجاجات انصار ترامب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

‏قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أمس الأحد، إنه لا يريد احتجاجات أو عنف إذا تم توجيه الاتهام إلى ‏‏الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب‏‏ أو تم اعتقاله.‏

‏وتشير ‏‏تقارير وسائل الإعلام‏‏ ‏‏وتعليقات ترامب‏‏ إلى أن لائحة اتهام من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن قد تصدر عما قريب، حيث دعي ترامب أنصاره إلى التظاهر والاحتجاج إذا تم القبض عليه.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي في تصريحات صحفية له: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يحتجوا على هذا، لا".‏

‏كما دافع مكارثي عن ترامب، بحجة أنه لا يرد أن يحدث احتجاجات في الولايات المتحدة أيضا ولا يتحدث بطريقة تعرض اسقرار أمريكا للخطر.

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وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يتوقع إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء في مانهاتن، وحث أنصاره على الاحتجاج.

وزعم ترامب، في حسابه على موقع "تروث سوشيال"، أن مكتب مانهاتن سيعتقله يوم الثلاثاء بسبب مزاعم لا صحة لها ومن دون دليل.

وأصر ترامب مرة أخرى على أنه لم يرتكب أي جريمة، وذكّر أتباعه بأن المحكمة في مانهاتن تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الليبرالي جورج سوروس.

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