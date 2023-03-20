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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وفد ضمان الجودة يراجع اعتماد كليتي أصول الدين واللغة العربية بالمنصورة

صدى البلد

استقبل  الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، نائبًا عن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور عادل الطنطاوي، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، والدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة؛ وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء،  قبيل مراجعة الاعتماد المؤسسي للكليتين، وقد ضم وفد الهيئة: الدكتور محمود السيد عابد، والدكتور حمدي حسانين، والدكتور عبد الرازق مختار، والدكتور عبد الباري محمد الطاهر.

وفي بداية اللقاء نقل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للجميع مقدمًا لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بما شاهده ولمسه على أرض الواقع من تطوير داخل الكليتين، َوقام نائب رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل كليتي: أصول الدين والدعوة واللغة العربية بالمنصورة، وأثنى خيرًا على الجهود التي تبذلها إدارة الكليتين  للنهوض بالعملية التعليمية، والمحافظة على المنشأة كهدفين رئيسين من أهداف الكلية، داعيا المولى -عز وجل- أن يتوج هذه الجهود المضنية التي بذلتها الكليتان  برعاية كريمة ودعم كبير من فضيلة رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري بطنطا، بالحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر نائب رئيس جامعة الأزهر أصول الدين الدكتور سلامة داود

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