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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وصول جثمان لبنى محمود لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

صدى البلد

وصل منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة لبنى محمود لأداء صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة والتى رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

لبنى محمود، هي ممثلة مصرية درست فن الباليه بالمعهد العالي للباليه والتحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، ثم عملت بالتمثيل وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية كان آخرها «موضوع عائلي».

تخرجت لبنى محمود من المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه اوبرا القاهرة، ثم اتجهت للتمثيل فكانت بداية مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» مع المخرجة المصرية نادية سالم، ثُم توالت مُشاركاتها في الأعمال الفنية بعد ذلك وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة فشاركت في العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم «الإنس والنمس» وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، والعديد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل نيللي وشريهان، ومسلسل موضوع عائلي.
لبنى محمود وجولدا مائير:

رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير والتى لُقبت بالمرأة الحديدة وقد ظهرت تلك السيدة فى الدراما المصرية فى أكثر من عمل سواء فى السينما أو التليفزيون، وجسدت شخصيتها ثلاث فنانات كانت منهما الفنانة لبنى محمود.

حيث قدمتها ببراعة فى مسلسل “حرب الجواسيس” والذي تم إنتاجه عام 2009، وساعدها الماكياج فى الوصول لشكل قريب جدا من الشخصية الحقيقية.

والمسلسل قامت ببطولته منة شلبى وهو مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية تناولها أديب الجاسوسية الراحل صالح مرسى فى إحدى روائعه الروائية والتى حملت اسم سامية فهمى، والذى هو اسم بطلة القصة.

ورغم هذا الدور الجاد للفنانة لبني محمود الا انها في غالب الأدوار كانت لها حس كوميدي متميز فلا يمكن ان ننسي مشهدها الشهير امام الفنان علاء ولي الدين في فيلم “الناظر” عام 2000 والمشادة الفكاهية التي حدثت بينهم ضمن احداث الفيلم.


ويذكر أن الفنانة لبني محمود قد قدمت فيلم قصير بعنوان “سيجارة” عام 2010 كما شاركت بدور صغير في المسرحية الشهيرة “شارع محمد علي” عام 1991 مع شيريهان وفريد شوقي ويعد هذا العمل المسرحي الوحيد في مسيرتها.

مسلسل موضوع عائلى موضوع عائلى الفنانة الراحلة لبنى محمود الفنانة لبنى محمود لبني محمود

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