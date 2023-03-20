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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس السيسي يعلن عدة قرارات جديدة في الاحتفال بالمرأة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدة قرارات اليوم تابعة للمرأة المصرية، قائلا: إنه يتم إصدار قرار بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات الهيئات العامة  والشركات التابعة لها، إضافة إلى زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات للوصول للمناصب العليا للدولة، والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي فى المشروع القومي لتنمية الأسرة والبرامج التنموية المختلفة، من خلال بناء قدرات للمرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023، أنه تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات الحوافظز المصرفية والبنكية، إلى جانب تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أشنطة المجتمعات الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة المرأة فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

وتابع الرئيس السيسي، بانه تم متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إستدامة التحسن فى هذا المؤشر وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها فى مشروعا قانون العمل، معقبا: “قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات”.

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