أمي كانت كدا.. السيسي: سبب الرحمة والحنية اللي عندي البيت الذي عيشت فيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “الزوج لازم يطبطب على الست ويطول باله..وانا بتكلم معاكوا كأهلي لو احنا كلنا خدنا بالنا لبناء الإنسان الولد او البنت وتمت توعيته جيدا منذ الصغر، فإن تلك النقاط ستكون محل إعتبار فى التعامل بيننا وبين بعضنا ولن نري تنمر أو أى شئ مش لطيف مثل: التحرش”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023، أن ما نقابله فى حياتنا مبني جميعه على أكتاف المرأة، معقبا: “فيه ناس كتير يقولوا ما سبب الرحمة اللي عندك والحنية بقولهم البيت اللي انا عيشت فيه كان كدا كانت أمي كدا”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “دور الأم والأخت والبنت كبير أوى فى المجتمع اللي موجودين فيه”.