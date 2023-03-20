مدرب حرس الحدود: البقاء في الدوري أهم من كأس الرابطة

أشاد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود بفوز فريقه على المقاولون العرب ضمن مباريات كأس الرابطة بركلات الترجيح والتأهل للدور المقبل من البطولة التى تقام فى نسختها الثانية خلال الوقت الحالي.

وقال أحمد أيوب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" فوز حرس الحدود على المقاولون العرب فى كأس الرابطة مهم للغاية للفترة المقبلة.

وأضاف "البقاء فى الدوري أهم من كأس الرابطة بالنسبة لفريق حرس الحدود، وذلك كان حديثي للاعبين، وحققت الحمدلله الفوز على فريق المقاولون العرب والذي يقدم مستويات مميزة مع مدرب مخضرم وهو الكابتن شوقي غريب، وكان التأهل فى كأس الرابطة مهم للغاية معنويًا أن اللاعبين تصدق أن المكسب قادرين عليه، واستعداد قوي للمنافسة على البقاء فى مسابقة الدوري.

وأكد "فريق حرس الحدود يرغب فى البقاء ببطولة الدوري، ودائمًا أقول للاعي الفريق، أن لديهم القدرة على الفوز والبقاء فى مسابقة الدوري، ولدي قوام من اللاعبين أثق فيهم جميعًا.