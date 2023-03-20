التنمية المحلية تعلن عن وسيلة جديدة لتلقي شكاوي المواطنين

أعلنت وزارة التنمية المحلية، انه بناء على تكليف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين التى ترد لمبادرة "صوتك مسموع".



ووجهت وزارة التنمية المحلية عناية المواطنين إلى أنه تم تخصيص فاكس رقم ( 33374892 ) لتلقى شكاوى المواطنين عليه ، اضافة الى باقى وسائل التواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع ، و هى رقم «الواتسآب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ، و ذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.