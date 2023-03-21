عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

قتل الحيوانات
قتل الحيوانات

حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات وقتلها تصل فيها العقوبة إلى الحبس مع الشغل.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وكان قد رفع أمس الأثنين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.

وشهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

كما شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وأيضا شهدت الجلسة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمد والمشايخ وتعجيل صرف العلاوة الدورية ةتقنين أوضاع المنشآت الصناعية.

كما رفض المجلس خلال جلسته اليوم، طلب رفع الحصانة عن النائب عيد حماد.

قانون العقوبات المصري تعذيب الحيوانات عقوبة قتل الحيوانات الحبس المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

ترشيحاتنا

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

السعر الجديد لـ سيارة أوبل كروس لاند في السوق المصري| صور

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح .. أم في أحدهما؟.. وحكم قراءة القرآن قبل الفجر

سعر الدولار بـ 10 بنوك اليوم الثلاثاء 21-3-2023

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ