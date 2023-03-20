أمازون تتجه لإقالة 9 آلاف موظف في الـ HR والتخزين السحابي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون Amazon للتجارة الإلكترونية، آندي جاسي، في مذكرة داخلية تم إرسالها للموظفين اليوم الإثنين ، إن الشركة في طريقها لتسريح 9000 موظف إضافي، في محاولة منها لتخفيض التكاليف.

وفقا لتقرير موقع cnbc تأتي حملة الإقالات الجديدة بعد حملة من التسريحات السابقة للشركة والتي بدأت في نوفمبر الماضي واستمرت بشكل تدريجي حتى يناير، خلال هذه الفترة تم الاستغناء عن 18000 موظف، وتخفيض القوى العاملة بشكل كبير.

Amazon

قال جاسي في رسالة البريد الإلكتروني الداخلية للشركة إن حملة التسريحات الأخيرة والأحدث للشركة ستؤثر بشكل أساسي على مجالات الحوسبة السحابية والموارد البشرية والإعلانات وشركات Twitch للبث المباشر في أمازون.

تزامن مع جولة الإقالات السابقة التي استغنت عن 18000 عامل إغلاق عدد من المستودعات المملوكة للشركة في المملكة المتحدة وأيضا متجر أمازون فريش في لندن.

توظف شركة التجارة الإلكترونية التي تتخذ من سياتل مقرا رئيسيا لها ، والتي شهد سعر سهمها انخفاضاً بنسبة 50٪ تقريباً خلال العام الماضي، أكثر من 70 ألف موظف في المملكة المتحدة.

Amazon

على صعيد آخر تتجه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لبعض التغيير في نشاطها والاتجاه لمنافسة متصفحات الويب مثل جوجل كروم مع انتشار تقارير تفدي بأن أمازون تتطلع في المستقبل القريب جدا لإطلاق منافس لـ Google Chrome في شكل متصفح يحمل اسمها، وفي سبيل ذلك، قامت الشركة بسؤال مستخدمي الويب بعض الأسئلة التي ستساهم في إنشاء متصفح الإنترنت الجديد.

من ضمن أسئلة أمازون الموجودة في استطلاع الرأي هو ما الذي يجعلك تقدم على تجربة متصفح جديد وما الذي يدفعك لتنزيله على جهازك واسئلة أخرى تؤكد على نية الشركة إعادة إحياء متصفح الويب التابع لها Silk بعد أن ماتت التجربة في مهدها ولم تكتمل بنجاح.

حاولت شركة أمازون Amazon العملاقة إنشاء متصفح ويب خاص بها في عام 2011 مع Silk. على الرغم من أنه كان متصفحًا به كل المواصفات من الماحية التقنية الذي يجعلها قادرا على الاستمرار ، إلا أنه كان محدودًا للغاية وكان يهدف بشكل أكبر إلى تكملة المنتجات الأخرى لأمازون، هذه المرة ، يبدو أن المتصفح سيكون شامل وكامل وقائم بذاته على غرار متصفح جوجل كروم