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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة مهدد بفقدان نجم مؤثر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بكأس الملك

برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد

كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مهدد بخسارة أحد لاعبيه البارزين خلال الكلاسيكو ريال مدريد في الكأس.

ويصطدم برشلونة بريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الإصابة العضلية التي تعرض لها أراوخو خلال كلاسيكو ريال مدريد أمس، تحتاج لراحة والغياب عن الملاعب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتابعت الصحيفة، أن أراوخو سيغيب عن منتخب أوروجواي في التوقف الدولي في شهر مارس الجاري، وعن مباراة ريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

يذكر ان مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة كانت انتهت بفوز البارس بهدف دون رد أحرزه إيدير ميليتاو، مدافع الميرنجي، بالخطأ في مرماه.

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا أراوخو الكلاسيكو

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