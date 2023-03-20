رئيس الوزراء: الالتزام بسرعة صرف مستحقات المُصدرين في برنامج الأعباء الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علاء عرفة، العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، بحضور محمد أحمد مرسي، المدير المالي للشركة.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المُصدرين فى العديد من المجالات، لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصادرات، وسعي مختلف الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة، فى هذا الصدد، التى تستهدف اتاحة المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وصولا لتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الجاري إعداده حالياً يتضمن عددا من المحفزات التى من شأنها تقديم دعم لقطاع الصادرات، وصولا لتحقيق المعدلات المستهدفة من الصادرات المصرية، وهو ما يسهم بدوره فى توطين العديد من الصناعات محلياً، وينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

البرنامج الجديد

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الالتزام فى البرنامج الجديد بسرعة صرف مستحقات المُصدرين، وهو ما سينعكس بدوره على تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، بهدف توسيع القاعدة التصديرية فى مختلف المجالات، وكذا إجراء تقْييم لمدى كفاءة البرنامج، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المرجوة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين، ومسئولي الغرف التصديرية، وكبار المُصدرين، لاستعراض مقترح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأشار مدبولى إلى اهتمام الدولة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير العديد من فرص العمل، حيث إنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة، هذا إلى جانب ما يسهم به هذا القطاع فى تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية، حيث يُصدر بمئات الملايين من الدولارات.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور علاء عرفة، الخطط المستقبلية لتوسعات الشركة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية ملف الصادرات لمنتجات الشركة، والجهود المبذولة من جانبها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وطرح الدكتور علاء عرفة، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أهمية أن يتضمن هذا البرنامج العديد من المحفزات والتيسيرات المتكاملة والواضحة التى من شأنها أن تسهم فى جذب العديد من المستثمرين فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التصدير، ولكن فى الوقت نفسه هناك عدد من التحديات يجب التعامل معها لتيسير وتحفيز مناخ الاستثمار.