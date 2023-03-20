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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية توزع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه شاركت المديرية ومكتب مشروعات الأورمان بالشرقية فى توزيع كراتين مواد غذائية على 1000أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا بقرى نزلة العزازى و كفر العزازى وعزبة إبراهيم موسى و منشأة النور مركز ابو حماد وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف المديرية، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

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وأشار "الطحاوي" الي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية.، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .

الأورمان التضامن الشرقية الجمعيات الأهلية التحالف الوطني التضامن الاجتماعي

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