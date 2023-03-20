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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليمن والاتحاد الأوروبي وهولندا تبحث الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة

 بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الاثنين، مع سفيري الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة هولندا بيتر ديرك هوف الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والبناء عليها في التوصل إلى خارطة طريق للسلام العادل والشامل في اليمن.

واستعرض اللقاء -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- نتائج الاتصال مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، والتدخلات المطلوبة لاستعادة مسار السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأشاد العليمي بدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة، وتعهداته المقدرة في مؤتمر مانحي الاستجابة الإنسانية، كما أشاد بجهود مملكة هولندا لإنقاذ خزان النفط صافر، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.

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