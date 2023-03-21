وفدان من جامعات أجنبية في زيارة لجامعة حلوان.. وقنديل: خطة لتطوير برامج الجامعة بمساعدة شركاء دوليين

رئيس جامعة حلوان: نحرص علي تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات الاجنبية

نائب رئيس جامعة حلوان : خطة لتطوير برامج الجامعة بالتعاون مع شركاء دوليين

وفد من جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية في زيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

جامعة حلوان تستقبل وفد جامعة كازان الفيدرالية الروسية

تطلق جامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات العلمية بالتعاون مع جامعات دولية عربية و اجنبية كما تنظم بعض الزيارات المتبادلة بين الطرفين بهدف دعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها ، ولتبادل الخبرات بين الطرفين و العمل علي تطوير المنظومة التعليمية.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان هذه الزيارات و اللقائات تاتي من حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بما يتسق مع توجهات الدولة واستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا تميز الجامعة في مجالات الفنون والتراث الثقافي لما لديها من كليات ذات تاريخ عريق وخبرات أكاديمية وبحثية متميزة.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إلى حرص الجامعة على تطوير برامج دولية مشتركة بينها وبين جامعات دولية في مجالات الفنون وإدارة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي باعتبارها محط اهتمام ، كما أشاد بجهود كلية التجارة في مجال ريادة الأعمال وسعيه لتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي .

ونسق مكتب العلاقات الدولية زيارة رسمية لوفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية، لبحث أوجه التعاون المشترك مع كليات جامعة حلوان المناظرة، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة كازان الفيدرالية الروسية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والأستاذ الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ميادة بلال - مدير مكتب العلاقات الدولية والأستاذة الدكتورة ماجدة العفيفي وكيل كلية التربية الموسيقية والأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل كلية الفنون التطبيقية.

وتضمن الوفد الدكتورة اوكسانا نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وممثل عن كليتي إدارة الأعمال والسياحة، و الأساتذة ميخائيل ابراميسكى عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتورة كارينا نابولينا وكيل كلية الفنون والتصميم، والدكتور محمود شاهين منسق التواصل بالجامعة الروسية.

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وفد من جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية في زيارة لهم للكلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وتكون الوفد من الدكتور جوردانا كولير عميدة كلية الهندسة والحاسبات والرياضيات ، الدكتور ستيفين صمويل استاذ مساعد الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والحاسبات والرياضيات ، ادريانو شومر باحث دكتوراه وقائد فريق الفورملا.

وذلك لمتابعة فريق مشروع الفورمولا في الكلية وإضافة خبراتهم للطلاب في مجال السيارات الكهربائية وبدأ برنامج الزياره بالترحيب بالساده الزائرين وكان في استقبالهم عميد الكلية وأحمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومدير مشروع الفورمولا بالكلية، ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ومشرف مشروع الفورمولا و ياسر السيد آمين الكلية ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس وطلاب المشروع.