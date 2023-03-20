عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن في عزاء زوجة مجدي فكري .. صور

مجدي فكري وطارق علام
مجدي فكري وطارق علام

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء زوجة  الفنان مجدي فكري الذي أقيم منذ قليل في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وحرص على الحضور الفنان طارق لطفي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان مراد فكرى والفنانة وفاء مكي،وأشرف زكي وعلا رامي ونهال عنبر ومحمد رياض وطارق علام.

 

وفاة زوجة مجدي فكري 

كانت زوجة مجدي فكري، توفيت صباح الجمعة الماضي، وشيع جثمانها من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة الجمعة.

 

وقال مجدي فكري فى تصريح خاص لصدى البلد إن زوجته وافتها المنية وتم تشييع جثمانها من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، وتم  دفن الجثمان بمسقط رأسها بالمنصورة.

 

مجدي فكري

وعرض على مسرح الهوسابير مسرحية "بؤجة" التى يعود من خلالها الفنان مجدى فكرى إلى عالم المسرح.

 

"بؤجة" بطولة؛ مجدى فكرى، مصطفى الشامى، ياسر الزنكلونى، جمال حجازى، عبد المنعم المرصفى، سمية الإمام، رشا سامى، لبنى الشيخ وهبة بدر، شريف زكى، المطرب حسن أبو سيف، محمد اللبان، إسلام عصام، وائل أبوجبل، وجوزيف.

 

تدور فكرة العرض حول إرجاع الصورة الجميلة لشباب المناطق الشعبية الذين يتمتعون بالشهامة والأصالة وحبهم لبلدهم عن طريق شاب يدعى بؤجة والاسم الحقيقى له "حسن" فى إطار درامى كوميدى، ويغلق العرض بأغنية تلخص القيم التى تهدف لها المسرحية، أشعار يحيى هراس، والملحن مصطفى ربيع، والموزع الموسيقى رامى سليم، وإخراج محسن حسين.

مجدي فكري زوجة الفنان مجدي فكري عزاء زوجة الفنان مجدي فكري نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

موضوعات متعلقة

تفاصيل شخصية محمود ياسين جونيور في مسلسل الكتيبة 101|صورة

يوسف صبري يطرح أغنية "عكسي" على يوتيوب

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

احتفالا بعيد الأم.. دوللي شاهين تطرح أحدث أغانيها حبيبتي يا أمي

رمضان 2023.. دينا الشربيني في الأغنية الرسمية لمسلسل كامل العدد

ليا حق عرب.. روجينا تداعب رؤوف عبد العزيز بسبب مسلسل ستهم

منى زكي تتصدر التريند بعد طرح برومو مسلسل "تحت الوصاية"

عاصي الحلاني يشعل أجواء استراليا بحفل ضخم بمشاركة نجله الوليد

ترشيحاتنا

للمرة الثانية..مقاتلة روسية تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين بالقرب من سواحلها

أحمد موسى: مصر تحتوي وتحتضن الجميع ما عدا تنظيم الإخوان الإرهابي

فرامل ..تعليق ناري من آمنة نصير على مشروع توثيق الطلاق |شاهد

التأمينات: 55 مليار جنيه زيادة سنوية لأصحاب المعاشات ..فيديو

لماذا دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة الاستنزاف

هوندا سفيك مستعملة بـ 50 ألف جنيه| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الافطار على الحليب مع التمر فى رمضان؟

نجوم الفن في عزاء زوجة مجدي فكري .. صور

مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

قبل عيد الأم..رجل يوثق خناقة غريبة لـ 10 سيدات في بريطانيا

فيديو

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

تركت البالية من أجل التمثيل .. وفاة الفنانة لبنى محمود بعد صراع مع المرض

تحذير عاجل.. العالم الهولندي: زلزال قوي يضرب من جديد خلال 48 ساعة

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ