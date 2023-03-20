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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا حقيقيا للمرأة

الرئيس السيسي وقرينته
الرئيس السيسي وقرينته

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن احترام المرأة قاعدة أرستها مصر منذ آلاف السنوات ومنذ فجر التاريخ، ومنذ هذا التوقيت، وحتى الآن نشاهد احتراما فطريا للمرأة المصرية في واقع الدولة.

وأضافت " الخلالي "، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن المعطيات تتغير وترتفع الأمور أحيانا وتنخفض أحيانا، لكن تبقى المرأة المصرية وتدا قويا من أوتاد هذه الدولة في إرسائها عبر التاريخ، مؤثرة وفاعلة تاريخيا في كل مقام تحركت فيه مصر خطوة للأمام أو صمدت في معركة اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية كانت المرأة المصرية فاعلة ولها دور يوازي ويماثل دور الرجل عبر التاريخ.

ولفتت إلى أن المرأة مقاتلة بفطرتها على المواجهة والانتقال إلى مراحل مختلفة حتى الوصول لعهد الرئيس السيسي، الذي شهد احتراما وتمكينا كبيرا للمرأة بشكل حقيقي.

وأكدت أن تمكين المرأة في السنوات الأخيرة وفي عهد الرئيس السيسي حقيقي، وهذه شهادة حق.

 

المرأة المصرية cbc قصواء الخلالي فجر التاريخ احترام المرأة المساء مع قصواء

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