مشيرة خطاب: مصر تضيف كل عام لحقوق المرأة قرارات لدعمها

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن احتفالية يوم المرأة المصرية شهدت طاقة إيجابية، وهذه الطاقة تنبع بالشعور بالإنجاز ومسيرة نجاح كل عام يضاف عليها، ولا سيما أن المرأة المصرية تتمتع بحقوق غير مسبوقة، وكل عام يزيد ذلك.

وأضافت "خطاب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن القرارات التي تلاها الرئيس السيسي اليوم تدخل في العمق، وهي تدخلات تعطي عائدا مضاعفا، مثل مطالبة الرئيس بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، هذا ليس مجرد تمكين للمرأة، ولكن لزيادة كفاءة هذه الهيئات وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضحت أنه ثبت بما لا يدع من الشك أن الشركات التي تشارك فيها النساء في مجالس إدارتها بشكل فعال هي الأكثر كفاءة في الأداء والإنجاز على مستوى العالم، وهذا القرار سيحدث نقلة نوعية.