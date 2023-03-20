شبانة: مواجهة مصر أمام مالاوي لن تكون سهلة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مهمة منتخب مصر أمام مالاوي ليست سهلة مطلقًا، في ظل وضع المجموعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، واحتلال الفراعنة مؤخرة الترتيب بفارق الأهداف.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "يجب التركيز جيدًا أمام مالاوي في المباراتين القادمتين، وروي فيتوريا يريد اختيار تشكيلة مناسبة تكمل المسيرة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "المباراة ستقام في التاسعة مساء الجمعة بحضور 20 الف متفرج بملعب الدفاع الجوي".

وأتم: "روي فيتوريا يشعر بالثقة الشديدة قبل لقاء منتخب مصر أمام مالاوي، لكن نتمنى التوفيق له في المرحلة المقبلة".