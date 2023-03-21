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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد.. رواد تويتر ينشرون البهجة بقدوم رمضان

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 


شوبير يكشف عن صفقة الأهلي مع لاعب سلة أجنبي جديد

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الأهلي انهي الاتفاق مع لاعب أجنبي بديلا لـ والتر هوج، تبقى فقط موافقة المجلس اليوم، بناء على ترشيح من أوجستي مدرب سلة الأهلي".

 


سندي الحقيقي.. رسالة ريهام سعيد لزوجها في ذكرى زواجهما| شاهد

احتفلت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، بعيد زواجها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة تجمعها بزوجها، وكتبت في رسالة رومانسية: “٧ سنين وأنت سندي الحقيقي بحبك”.

 


زينة وفوانيس.. رواد تويتر ينشرون البهجة بقدوم رمضان

دشن رواد تويتر رسائل تهنئة وفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك، وشاركوا صوراً لاستعدادات الزينة والفوانيس من مختلف البلدان.

وتصدر هاشتاج رمضان كريم قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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