أبناء تامر حسني في ظهور مميز على إنستجرام| شاهد

شاركت بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، صوراً لأبنائهما في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ثلاثتهم عبر الاستوري، بملابس عليها صورة والدهم لاقت تفاعلاً من جمهور النجم تامر حسني.

وكشف الفنان تامر حسنى عن تفاصيل فيلمه الجديد تاج بعد اعتذار كل من مى عمر وهنا الزاهد والذى من المقرر أن يبدأ فى تصويره خلال الفتره المقبلة.

وقال تامر حسنى فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي: استقرينا على مشاركة الفنانة ساندى والتى تقوم بالغناء فى العمل أيضا ويشارك أيضا الفنان بيومى فؤاد والعمل من إخراج سارة وفيق.

وأضاف تامر حسنى: اننى أعود إلى المخرجة سارة وفيق ولم اقوم بإخراج فيلمى الجديد حيث كانت تجربتى السابقة فى فيلم بحبك حالة خاصة وتحديدا الرومانسية وكنت أرغب فى تقديم رؤية معينة خاصة انى احب هذه النوعية من الأعمال.