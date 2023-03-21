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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي يستعرض جهود مصر في قمة المناخ أمام منظمة "الفاو"

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

ألقى السفير بسام راضي، سفير مصر لدى روما بياناً تفصيلياً حول جهود مصر المتعددة التى افضت الى الوصول الى نتائج القمة العالمية للمناخ التى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي ٢٠٢٢ (COP27)، وذلك في جلسة احاطة خاصة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمقرها الدائم في روما.

أكد بسام راضي أن قمة شرم الشيخ ستسجل فى التاريخ كعلامة فارقة فى عمل قضايا المناخ ليس فقط على مستوى الاستضافة والتنظيم الرائع لأكبر تجمع دولى على مستوى العالم من حيث عدد رؤساء الدول والحكومات والوفود والمنظمات الدولية بمختلف اختصاصاتها وتنوعها، ولكن أيضا على مستوى النتائج وفي مقدمتها انشاء صندوق الخسائر والاضرار، وتركيز القمة على أهمية تحويل المناقشات من مرحلة "التعهدات إلى مرحلة التنفيذ". 

وأشار راضي أيضًا إلى أن إفريقيا كانت في قلب أولويات المؤتمر الذي افرز  ٦ مبادرات مرتبطة بالقارة الافريقية، موضحاً ان قمة شرم الشيخ أكدت كذلك على أهمية تشابك قضايا المناخ مع العديد من القضايا الدولية الأخرى، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائي، كما سلط بسام راضي الضوء على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة قطاع الشباب في مناقشات القمة ودعم انشطتهم، وذلك في اطار النهج الاستراتيجي العام للدولة المصرية للاهتمام بادماج الشباب في كافة الانشطة والفاعليات الدولية والوطنية.  

كما عبر بسام راضى باسم مصر عن بالغ التقدير للدور الإيجابي الفعال الذي قامت به منظمة الفاو العالمية واسهاماتها خلال فعاليات المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بموضوعات الزراعة والمياه والأمن الغذائي.

بسام راضي راضي الفاو روما السفير بسام راضي قمة المناخ

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