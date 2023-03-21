عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

الاسرة الضحية
الاسرة الضحية

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي "أ.ع" الزوج المتهم بقتل زوجته وأبنتيه بعدما فتح الغاز أثناء تواجدهم داخل الشقة السكنية وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول طنطا.

محافظ الغربية يتابع رصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

 

المتهم حاول التخلص من حياته بقطع شرايين يده
 

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطبيبة الضحية أنه تم ضبط الزوج المتهم وحاول التخلص من حياته بقطع شرايين يده، ولكنه لم يتمكن ويجري عرضه علي النيابة العامة.

طنطا تستيقظ على حادث مفجعة


وكانت  مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الصيدلانية وطفلتيها اثر تسريب الغاز القاتل فجاه بينما تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة الزوج وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المنشاوي بطنطا .

بعد استيفاء المعايير الدولية.. "نوعية طنطا" تحصل على اعتماد الأيزو في جودة التعليم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت اخطارا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفيين داخل الشقة.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة صيدلانية تدعي مني السروجي ووفاة ابنتيها "زينه وجميلة" وتم نقلهم إلى المستشفى المنشاوي في محاولة لإسعافهم.

التحضير لمراسم تشييع جنازة جثامين الضحايا

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة أن حالة الزوج مستقرة صحيا، بينما يتم التحضير لمراسم تشييع جثامين الأم وبناتها خلال الساعات الجارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.

محافظ الغربية طفل المستشفى الأسرة صيدلانية النيابة العامة طبيب مديرية امن الغربية قسم شرطة الضحايا الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

موضوعات متعلقة

في اليوم الثاني من زيارته لموسكو.. الدول الغربية تهاجم الرئيس الصيني

ترشيحاتنا

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار اليوم.. اعرف بكام الآن

النشيد الرسمي للأم.. حكاية أغنية ست الحبايب وتنفيذها في ربع ساعة

ستنتهي بشكل سيئ.. تحذير روسي لبريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الناتو يحذر الصين: أي وقف لإطلاق النار لا يحترم سيادة أوكرانيا مرفوض

رؤية هلال رمضان مستحيلة.. هل تتفق دار الإفتاء مع البحوث الفلكية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة أقل.. طريقة عمل الزبادي في المنزل لسحور رمضان

تهديد خطير لـ الأرض.. ظهور ثقب ضخم في الشمس| تفاصيل

بالدولار والمصري.. سعر فستان هيفاء وهبي يتثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

تجنب استخدام هذا النوع من التوابل في رمضان.. تسبب مشاكل صحية خطيرة

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ