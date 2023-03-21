مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي "أ.ع" الزوج المتهم بقتل زوجته وأبنتيه بعدما فتح الغاز أثناء تواجدهم داخل الشقة السكنية وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول طنطا.

المتهم حاول التخلص من حياته بقطع شرايين يده



وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطبيبة الضحية أنه تم ضبط الزوج المتهم وحاول التخلص من حياته بقطع شرايين يده، ولكنه لم يتمكن ويجري عرضه علي النيابة العامة.

طنطا تستيقظ على حادث مفجعة



وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة الصيدلانية وطفلتيها اثر تسريب الغاز القاتل فجاه بينما تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة الزوج وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي المنشاوي بطنطا .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت اخطارا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفيين داخل الشقة.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة صيدلانية تدعي مني السروجي ووفاة ابنتيها "زينه وجميلة" وتم نقلهم إلى المستشفى المنشاوي في محاولة لإسعافهم.

التحضير لمراسم تشييع جنازة جثامين الضحايا

وأفادت مصادر مقربة من الأسرة أن حالة الزوج مستقرة صحيا، بينما يتم التحضير لمراسم تشييع جثامين الأم وبناتها خلال الساعات الجارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.