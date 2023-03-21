ستنتهي بشكل سيئ.. تحذير روسي لبريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن احتمالية توريد بريطانيا أسلحة تحتوي على يورانيوم منضب إلى أوكرانيا سينتهي بشكل سيئ للغاية بالنسبة لها.

وقد انتقدت السفارة الروسية في لندن في وقت سابق تزويد بريطانيا أوكرانيا بدبابات "تشالينجر 2"، وأكدت أنها لن تساعد قوات كييف في قلب موازين الحرب، بل ستصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقد صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق، أن سلطات البلاد لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن احتمال تسليم دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر-2" إلى أوكرانيا.

وقالت قناة سكاي نيوز البريطانية، نقلا عن مصادرها، إنه لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تدرس لندن إمكانية إمداد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر-2" البريطانية.