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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

مذيع أمريكي في موقف
مذيع أمريكي في موقف محرج

نشر رجل الأعمال الهندي «أناند ماهيندرا» مقطع فيديو مضحكًا يوثق لحظة محرجة تعرض لها مذيع قناة LIVE TV الأمريكية حيث عانى من صعوبة بالغة في نطق أسماء وزراء جنوب إفريقيا.

كان رئيس جنوب إفريقيا «سيريل رامافوزا» قد أعلن مؤخرًا عن تعديل وزاري جديد، وحاول المذيع جاهدًا إذاعة الخبر بأسماء الوزراء على قناة الأخبار LIVE TV لكن الأمر لم يكن باليسير.

يبدأ المقطع بالمذيع يحاول الإعلان عن أسماء وزراء جنوب إفريقيا ولكنه يفشل فشلًا ذريعًا.

وانتهى به الأمر إلى نطق الكثير من الأسماء بشكل خاطئ، لكنه استمر في المحاولة مع الحفاظ على وجهه مستقيمًا.

شارك ماهيندرا الفيديو غير المؤرخ وعلق عليه قائلًا: "هل يمكن لشخص ما أن يخبرني أن هذا عرض كوميدي وليس نشرة أخبار حقيقية.. في كلتا الحالتين، أتمنى أن يكون تلفزيوننا بهذه المتعة". ''

وقرب نهاية المقطع، اعتذر المذيع لمشاهديه وقال: "أستميحكم ​​العفو. هذه الأسماء صعبة حقًا. أعتقد أننا يجب أن نأخذ فاصل قصير".

جنوب افريقيا مذيع قناة أمريكية أناند ماهيندرا الهندي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

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