بكري: اختيار الصحفيين للبلشي لم يكن عقابيا أو لصالح تيار سياسي معين

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إنه لا يمكن لأحد أن يختار للجماعة الصحفية، فالجماعة الصحفية قادرة على الفرز والاختيار.

وأضاف "بكري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الكاتب خالد البلشي تحرك في كل المؤسسات، بما فيها مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحرية ورحبوا بزياراته أثناء فترة الدعاية للانتخابات، وأجرى حوارا موضوعيا بغض النظر عن آراء رؤساء التحرير.

ولفت أن الدولة المصرية التزمت الحيدة أثناء العملية الانتخابية، كما أن القضاء ضمن نزاهة هذه العملية، وهذه لم تكن البداية، إذ إن الأمثلة على ذلك كثيرة ولا سيما انتخابات نقابة المهندسين والمحامين.

وأشار، إلى أن البدل ليس رشوة للصحفيين ولكن حقا للجمعية العمومية والصحفيين جميعا، كما أن الاختيار لم يكن عقابيا أو لصالح تيار سياسي معين، ولكن على أسس نقابية.



