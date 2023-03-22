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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة أحمد موسى عن مناجم الذهب وانفعال وزير العدل على شائعات صندوق الأسرة والنائب محمد أبو العينين يترأس النواب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:
 

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أخبار التوك شو.. الرئيس يزف بشرى للغارمين قبل شهر رمضان.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

على عهدتي الشخصية.. أحمد موسى يفجر مفاجأة قبل مباراة الأهلي والهلال
زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي، عن عدد حضور مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"، إن النادي الأهلي حصل على الموافقة الأمنية بحضور 50 ألف متفرج، خلال مواجهته المرتقبة أمام فريق الهلال السوداني، والتي تجمع بينهما مساء الأول من أبريل القادم.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن "الرقم سيزيد عن خمسين ألف متفرج من ملعب المباراة، وهذا الكلام على عهدتي الشخصية، والأقرب أن تتم زيادة عدد المتفرجين بالملعب إلى 60 ألف متفرج للمباراة".

 

100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر
لق الإعلامي أحمد موسى، على بدء مصر تجارب التشغيل التجاري لإنتاج الذهب من امتياز “إيقات”، قائلا "خير كبير على مصر، والمنطقة دي مليانة بالمليارات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"، أن “إيقات” جبل ذهب يقع في الصحراء الشرقية، وهذا الجبل به منجم ذهب جديد، بعد منجم السكري، ويعد إضافة جديدة للدخل القومي.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا المنجم به احتياطي مليون و2 من عشرة في المائة أوقية، ويضاف للاحتياطي الموجود في البنك المركزي.

 

100 منطقة في مصر


وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن لدينا 100 منطقة في مصر يتم عمل اكتشافات فيها عن الذهب، وبها جبال ذهب.

 

المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه تم اعتماد خطة بضم علماء آخرين لاستقبال الفتاوى الشفوية والألكترونية.

وأضاف شوقي علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء ، أن  107 خط مجاني لدار الافتاء للرد على الأسئلة الشرعية للمواطنين، متابعا أنه يجب زيادة الطاعات في شهر رمضان، وفرصة لاداء الفرائض والنوافل.

 

العدل: هدفنا من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن إحصائية حالات الطلاق التي أعلنت في 2020 كانت في أعوام سابقة، مضيفا أنه تم بحث نسبة الطلاق للمتزوجين في نفس العام.

وأضاف عمر مروان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه تم حصر نسبة الزواج والطلاق خلال 10 سنوات وكانت نسبة الطلاق 3%، لافتا إلى أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة.

وتابع عمر مروان وزير العدل، أن طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، على مرحلتين الأولى للمتخصصين والثانية للعامة.

وأشار، إلى أنه سيكون هناك حوارا جادا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولن يكون هناك أي استعجال في مناقشة قانون الأحوال الشخصية أمام الحوار المجتمعي.

 

أحمد موسى يعرض تقريرا عن رئاسة النائب محمد أبو العينين لأول مرة مجلس النواب
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"، تفاصيل رئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، لأول مرة منصة البرلمان.

 

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان .. وتحذير من الأرصاد
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس المقبل، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مع استقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء.

أكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية "إنجي أنور" على قناة “etc"، أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، في أول أيام شهر رمضان يوم الخميس المقبل، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

أضافت الدكتورة منار غانم، أن مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى تشهد أمطارا خفيفة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.

شددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، علي عدم تخفيف الملابس في فترات الليل والاكتفاء بتخفيف قطعة واحدة فقط من الملابس في فترات النهار.

 

2 مليون وجبة و5500 طن مواد غذائية..أبرز أنشطة تحيا مصر في رمضان
كشف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على محوار مختلفة في شهر رمضان.

وأضاف محمد مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نحاول أن نقرب من الناس يوم بعد يوم، والفكرة الاساسية للصندوق المشاركة، وننفذ مشروعات بالمليارات.
وتابع محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، نوزع 2 مليون وجبة ساخنة للمواطنين في شهر رمضان، في مختلف محافظات مصر، ضمن أبو الخير، والتي أطلقها الصندوق.
وأكمل محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن 5500 طن مواد غذائية ة نوزع حتى اليوم ومستمرون خلال الأيام المقبلة.

 

خالد ميري: التعيينات في المؤسسات الصحفية متوقفة منذ فترة
 

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن المؤسسات الصحفية القومية بها 450 صحفيا متدربا و400 إداريا وعاملا متدربا، موضحًا: "لدينا في جريدة الأخبار 5 اعتمد عليهم بشكل أساسي في أقسام مهمة مثل الخارجي والتحقيقات وسكرتارية التحرير، كلهم صحفيون مؤقتون والتعيينات متوقفة منذ فترة".

 

وأضاف خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، هي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: "كفى إغلاق لـ باب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني".

 

البلشي: لسنا في صدام مع أحد وسنتفاوض على حقوق الجماعة الصحفية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من يدرك معنى النقابة يدرك أننا لسنا أمام صدام مع أحد، ولكننا نسعى للتفاوض على حقوقها وتعظيم مكاسبها.

 

وأضاف "البلشي"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مدرك بأنه يعبر عن جمهور متنوع ومختلف ولا بد من أن يمثل ويعبر عن رغباته بشكل عام، موضحا أن النقابة بيت لجميع الأطراف وليس لطرف واحد.

 

ولفت إلى أنه تعلم من أساتذته العظام بأن يخلع أردية الأحزاب أمام النقابة، وندخل على أرضية الصحافة فقط، وندافع عن المهنة، و نتفاوض على تنميتها، وفكرة وجود إدراك سياسي ربما تكون إضافة وليست خصما من النقابة، فمن يدرك السياسة يدرك الواقع والأزمات ويتفاوض عليها.

 

أحمد موسى التوك شو شوقي علام وزير العدل الأرصاد الجوية

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