100 جبل ذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المناجم في مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على بدء مصر تجارب التشغيل التجاري لإنتاج الذهب من امتياز “إيقات”، قائلا "خير كبير على مصر، والمنطقة دي مليانة بالمليارات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن “إيقات” جبل ذهب يقع في الصحراء الشرقية، وهذا الجبل به منجم ذهب جديد، بعد منجم السكري، ويعد إضافة جديدة للدخل القومي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا المنجم به احتياطي مليون و2 من عشرة في المائة أوقية، ويضاف للاحتياطي الموجود في البنك المركزي.

100 منطقة في مصر

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن لدينا 100 منطقة في مصر يتم عمل اكتشافات فيها عن الذهب، وبها جبال ذهب.