المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه تم اعتماد خطة بضم علماء آخرين لاستقبال الفتاوى الشفوية والألكترونية.



وأضاف شوقي علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء ، أن 107 خط مجاني لدار الافتاء للرد على الأسئلة الشرعية للمواطنين، متابعا أنه يجب زيادة الطاعات في شهر رمضان، وفرصة لاداء الفرائض والنوافل.

زكاة الفطر



وتابع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان، موضحا أنه سيتم الإعلان عن قيمة زكاء الفطر هذا العام خلال الأيام المقبلة، ومع بداية الشهر الكريم.

