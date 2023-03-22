هل تجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة التراويح في رمضان؟ آراء الفقهاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح ولا حرج في ذلك شرعا.



القراءة من المصحف في التراويح



تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل من الممكن أن أصلي التراويح ممسكًا بالمصحف في يدي وأقرأ منه أثناء الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء، إن من الأمور المباحة في الصلاة: البكاء، والتأوه، والأنين، والالتفات عند الحاجة، وقتل الحية والعقرب وكل ما يؤذي المصلي، وحمل الصبي.

وأشارت إلى أنه يباح الفتح على الإمام إذا كانت هناك ضرورة، وكذلك القراءة من المصحف شريطة ألا يكون مضيعًا للخشوع في الصلاة.

واستشهدت بما روي: أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في رمضان من المصحف،

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 95): [ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل]



آراء الفقهاء



أما قراءةُ المُصَلِّي من المصحف، فقد اختلف الفقهاء فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلة - في المعتمد- إلىٰ جواز القراءة من المصحف في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضًا أم نفلًا، وقد استدلُّوا بما ورد أن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِن المُصْحَفِ» رواه البخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغة الجَزم".

وفرَّق المالكية بين الفرض والنفل، فَرَأَوا كراهةَ قراءة المصلِّي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبًا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة من المصحف من غير كراهةٍ؛ لأنه يُغتفَرُ فيها ما لا يُغتفَرُ في الفرض.

بينما يرى الحنفية أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية؛ لأنَّ حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق، عملٌ كثير.