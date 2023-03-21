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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: لدي إيمان كامل ببقاء الصحافة الورقية وتجربة الأخبار خير دليل

خالد ميري
خالد ميري

وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين على فوزه بانتخابات النقابة.

 

وأضاف "ميري"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن انتماءه الأول للصحافة الورقية، كما أن لديه إيمانا كاملا ببقاء الصحافة الورقية، وتجربة جريدة الأخبار الحالية، وهي تجربة ناجحة.

ولفت هناك تجارب ورقية كثيرة في مصر ناجحة، تبين بأن الصحافة الورقية مع الإلكترونية قادرتان على استكمال رسالة الصحافة في مصر.، موضحا أن يده ستكون ممتدة لكل الزملاء سواء كان داخل المجلس أو خارجه.

وأشار إلى أنه يحترم اختيارات الصحفيين، كما أنه سيكون موجودا إذا طلب منه خالد البلشي نقيب الصحفيين مساعدته، لافتا أن النقابة بالنسبة له مثل بيته.

ورد عليه الكاتب الصحفي خالد البلشي، قائلا: "النقابة محتاجاك، وهذه رسالة حقيقية، وستبقى محتاجاك وكل الناس المؤمنة بالنقابة وبمهنة الصحافة، وهذه دعوة للجميع".

 

الصحافة نقيب الصحفيين قصواء الخلالي الصحافة الورقية الاخبار

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