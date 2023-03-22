6 مكروهات للصائم يثاب على تركها.. الإفتاء تحذر منها

قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك أمورا يكره للصائم فعلها ويثاب على تركها ولا تبطل صومه.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنه يكره للصائم أمور، يثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

2. ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.

3. أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.

4. القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.

5. الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.

6. الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.

هل ترك الصلاة يفسد الصيام أم ينقص الثواب

من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الصيام فريضة وكذلك الصلاة فريضة، موضحا أن الصيام بدون صلاة صحيح من حيث صحة الصيام، وذلك لأنك تنتهي عن الطعام والمفطرات مع الفجر وحتى اذان المغرب.

وأضاف عاشور أن قبول الصيام من عدمه هو أمر بـ يد الله، معقبا "ليس كل صحيح مقبولا".

واستطرد : عند قيامك بالصيام والصلاة تكون عبادتك مكتملة.

وأوضح "عاشور"، أن الصيام يغذي الصلاة، و الصيام يرمم الصلاة والصلاة ترمم ماقد يحدث من أخطاء خلال الصيام.