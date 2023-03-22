الأهلي يرفض ضم بديل أجنبي لـ معلول .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اتخذ قراراً بشكل غير معلن في ضم بديل التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الأهلي استقر على عدم ضم بديل أجنبي للتونسي الدولي علي معلول في الجبهة اليسري في الموسم المقبل حيث يمنح جهاز الكرة بالنادى الأفضلية إلى التعاقد مع ظهير أيسر من الدوري المصري عن ضم محترف أجنبي فى هذا المركز".

بديل معلول في الأهلي

وتابع: "بعض الوكلاء عرضوا على إدارة الكرة في الأهلي إمكانية التعاقد مع الغانى اسحاق يعقوبو الظهير الأيسر لفريق البنك الأهلي، ولكن هناك تحفظًا على فكرة ضم اللاعب، وذلك بسبب عامل السن حيث أصبح قريباً من الـ29 عامًا".