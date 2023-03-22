مدير عام مايكروسوفت مصر: التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا

قالت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، إن الجميع يتفق أنه في السنوات الماضية أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وأصبح لها تأثير علي جميع نواحي الحياة.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر «صناع القرار» أن التقنيات الحديثة تحتاج إلي وضوح في القواعد، كما أننا نحتاج إلي دراسة هل هذه التقنيات تؤخر الاستثمارات، أو أننا يجب أن نعمل علي إلقاء نظرة مختلفة علي التقنيات لتساعدنا علي تشجيع الاستثمار.

وأشادت عارف بالقيادة السياسية والحكومة المصرية علي العمل في بناء قدرات الشباب، لأن شركة مايكروسوفت تهتم بهذا الملف، كما أن لديها تعاونًا في قطاعات مختلفة مع بعض الوزارات في بناء قدرات الشباب لأن هذا المجال له أولوية لدي الشركة.

ويقام مؤتمر صناع القرار في نسخته الأولي تحت رعاية وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، بهدف المساعدة فى اتخاذ خطوات ذات فاعلية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية، من خلال طرح ومناقشة أهم التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المصرية في أهم القطاعات.

ويعمل على إقامة سلسلة مؤتمرات لصناع القرار على مدار العام، وذلك بمشاركة ممثلي الدولة ورجال المال والبورصة والاستثمار وخبراء الاقتصاد، لتقديم اقتراحات وتوصيات تهدف إلى تصحيح المفاهيم وإيجاد الحلول وطرح الرؤي لمساعدة الدولة المصرية لتخطي الأزمات الاقتصادية والعبور إلى بر الأمان.