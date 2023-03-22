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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تحيي حفلا بأبو ظبي ثاني أيام عيد الفطر

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض ان يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

 

تفاصيل حفل هيفاء وهبي وإليسا الأخير

وأحيت هيفاء وهبي  يوم 10 من شهر مارس الحالي حفل غنائى ضخم بمشاركة الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بعد نجاح حفلهما الأول الذى أقيم فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وحققت الحفل نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والفني.

 

 

واستقبل القائمون على الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استقبال غير عادي احتفالا بعيد ميلادها الذي وافق نفس معاد الحفل. 

 

وشهد الفندق الذي تقيم فيه هيفاء وهبي تجهيزات خاصة فى الجناج المخصص لها وسط حالة من الذهول التى سيطرت على هيفاء وهبي نتيجة لهذا الاستقبال الغير عادي.

 

إليسا تحتفل بعيد ميلاد هيفاء 

وحرصت إليسا على الاحتفال بعيد ميلاد هيفاء وهبي خلال هذا الحفل وقامت بتقطيع التورتة معها على المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور وقاموا الثنائى بغناء بعض الأغاني سويا وسط تفاعل كبير من الحضور

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