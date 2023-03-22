حلا شيحة مع أبنائها وشقيقاتها في صورة عائلية.. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة عائلية من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت حلا شيحة برفقة شقيقاتها الثلاث، مع ابنائهن، وعلقت كاتبة: “نحن الأربعة مع أولادنا مشاء الله”.

جدير بالذكر أنه كتبت الفنانة حلا شيحة، تعليقا صادما -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بعد الأنباء غير الرسمية التي ترددت حول طلاقها من الداعية معز مسعود، تزامنا مع خلعها الحجاب.

وكتبت حلا شيحة، في ستوري إنستجرام: «أتعلم ما حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ .. أصبحت حرة».

حلا شيحة وأنباء طلاقها

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بدون حجاب وحذف جميع صورها عبر حسابها بتطبيق انستجرام وأنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرسائل الغامضة على انستجرام.

ومازال معز مسعود يحتفظ بصوره مع حلا شيحة ويتابعها فقط على انستجرام ، لتكون هى الوحيدة ضمن قائمة متابعي معز مسعود، الأمر الذى جعل المتابعين يتكهنون بعدم انفصال الثنائى حتى الآن.