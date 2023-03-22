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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يهنىء الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

صدى البلد

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأجمل التهاني وأطيب الأمنياتِ للسَّيِّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء العرب والمسلمين، والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضانَ الكريمِ المبارك، أعادَهُ الله علينا وعليكم، وعلى شعوبِ أُمَّتِنا العربيَّةِ والإسلاميَّةِ، باليُمنِ والخير والبركات، والأمنِ والأمان والقوة والازدهار. 

 

ويؤكد الأزهر أن هذا الشهر الفضيل اختصه الله بالعديد من الخصل والفضائل، ففيه تتنزل الرحمات والبركات ويغفر الله فيه الذنوب والخطايا، وتتضاعف الحسنات، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتُصفَّد الشياطين، مشيرا إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تزخر وتشهد بما لهذا الشهر من خير عظيم وفضل كبير.

 

وفي هذه المناسبة العطرة؛ يدعو الأزهر المسلمين حول العالم، لاغتنام هذا الشهر الكريم في الطاعة والعبادة وصلة الأرحام، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، ونبذ كل أشكال الفرقة والخلافات، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وأن يرزق أمتنا العربية والإسلامية -والإنسانية جمعاء- الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يجنب عالمنا شرور الحروب والصراعات.

شيخ الأزهر الرئيس السيسي شهر رمضان الازهر الشريف أحمد الطيب الإمام الاكبر

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