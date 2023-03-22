واشنطن تستدعي سفير تل أبيب عقب إلغاء الكنيست بنودا بقانون الانفصال

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، سفير إسرائيل في واشنطن ، مايك هرتسوج ، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع توبيخ على خلفية إلغاء الكنيست لقانون لبعض بنود قانون الانفصال.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية ، بيانا ورد فيه أن "نائب وزير الخارجية أعرب عن قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست بشأن إلغاء جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005 ، بما في ذلك حظر على اقامة المستوطنات في شمال الضفة الغربية ".

كما أفادت التقارير أن الطرفين ناقشا أيضًا أهمية امتناع جميع الأطراف عن التصرفات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوتر قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فأن هذا احتجاج دبلوماسي رسمي ينضم إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق الليلة الماضية ، والذي أعربوا فيه عن استيائهم من التشريع وكذلك لما قاله الوزير سموتريتش بأنه "لا يوجد شعب فلسطيني".