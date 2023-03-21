خطوة استفزازبة.. انزعاج أمريكي شديد بسبب تشريع إسرائيل لبعض المستوطنات في الضفة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية من حليفتها إسرائيل، جراء تشريع الكنيست الإسرائيلي لبعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية، ووصفتها بـ"الخطوة الاستفزازية" وتنتهك الوعود.

وأصدرت الوزارة الأمريكية بيانا جاء فيه أن "هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب على محاولات استعادة الهدوء".

وأضافت "نحن قلقون للغاية بشأن إلغاء قانون الانفصال. قلنا مرارًا وتكرارًا أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة في طريق السلام. هذا التشريع استفزازي بشكل خاص ويجعل من الصعب محاولة استعادة الهدوء".

وأضاف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن أن واحدة على الأقل من البؤر الاستيطانية في المنطقة، أقيمت على أرض فلسطينية خاصة ، وهو أمر غير قانوني في إسرائيل.

وأشار إلى أنه "من المقلق للغاية أن مثل هذا التشريع يتم تمريره فقط من قبل 31 عضوا في الكنيست ، حيث يوجد 120 عضوًا في الكنيست".

كما ورد في الإعلان أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على الامتناع عن السماح للمستوطنين بالعودة إلى المنطقة حسب التشريع ، إثر الالتزامات التي تعهد بها رئيس الوزراء السابق ، الراحل أرييل شارون ، والحكومة الحالية للولايات المتحدة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "كنا واضحين في موقفنا بأن الترويج للمستوطنات هو عقبة أمام السلام وتحقيق دولتين ، وهذا يشمل إقامة بؤر استيطانية غير شرعية على أراض فلسطينية شرعية. التزامات إسرائيل تجاه الولايات المتحدة. قبل 20 عامًا ، تعهد شارون كتابيًا نيابة عن إسرائيل للرئيس بوش ، بأنه ملتزم بإخلاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية من أجل استقرار الوضع وتخفيف التوترات ".

كما تحدثت واشنطن عن قمة شرم الشيخ، وقالت وزارة الخارجية "كما يتعارض مع الالتزام الذي أعطته إسرائيل مؤخرا لخفض التوترات". "قبل يومين فقط، مشيرا إلى إسرائيل تعهدت بالامتناع عن إقامة مستوطنات لمدة أربعة أشهر.

وفي وقت سابق احتجت السلطة الفلسطينية أيضا على إلغاء قانون الانفصال. وقال نبيل أبو ردينة ، مساء اليوم ، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على القانون الذي يسمح بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية ، ينتهك جميع القرارات الدولية الشرعية ، وخاصة القرار 2334 ، الذي يعتبر جميع المستوطنات غير شرعية ، في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو ردينة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية عازمة على معارضة القانون الدولي ، وتعمل على إفشال المساعي الدولية لمنع التصعيد ووقف التوترات. ودعا المتحدث المجتمع الدولي ، وخاصة الحكومة الأمريكية ، إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياستها الأحادية الجانب التي تنتهك القوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الموقعة.