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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات

أمريكا واسرائيل
أمريكا واسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية يمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

كما أبدت الخارجية الأمريكية  انزعاجها الشديد من إلغاء الكنيست إعادة المستوطنات شمال الضفة.

ووصفت تصريحات وزير مالية إسرائيل بشأن الفلسطينيين بالخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحذر من أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.

ووصف الاتحاد الأوروبي قرار الكنيست الإسرائيلي بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط المتعلق بشمال الضفة الغربية بأنه يأتي بنتائج عكسية لجهود وقف التصعيد.

ومن جانبه،  قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية.

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وأضاف أبو ردينة، أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على إفشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

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