بعد إنكاره شعب فلسطين.. اشتية يرد على تصريحات الوزير المتطرف سموتريتش

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن التصريحات التي أدلى بها الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئل سموتريتش، وأنكر فيها وجود شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف.

وأكد اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن هذة التصريحات لا تهز انتماء الشعب الفلسطيني إلى أرضه وتاريخه، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.

وأضاف أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة.

وتابع: نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.