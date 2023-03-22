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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تنظم سلسلة ندوات بعنوان "القيم الأخلاقية المفقودة" بـ 5 محافظات

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، سلسلة من الندوات التوعوية للأسر المصرية بعنوان “القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع”.

وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة، بمشاركة ٣٠ فتاة وسيدة بكل مركز شباب،  ولمناقشة عده محاور منها  مفهوم إحترام الآخر في الأديان ،  ومتطلباته ، و  سبل إعلاء القيم الإجتماعية المفقودة داخل مجتمعنا ، و كيفية استعادتها مرة أخرى ، بالإضافة إلي تأثير  إحترام الآخر  على  تحقيق إستقرار المجتمع .

وبدأت الندوات بمركز شباب سليم الحى بمحافظة السويس ، ألقاها  الدكتور أحمد أبو الحسن -  استاذ بجامعة السويس ، 
واختتمت الندوة بنقاش مفتوح مع المشاركات حول كافة مقترحاتهم  وكيفية إدارة الحياة بشكل مختلف.

وفي محافظة الفيوم تم تنفيذ ندوة ضمن سلسلة التوعية الأسرية، بمركز شباب الزاوية الخضراء  ، وحاضر فيها فضيلة الشيخ أحمد السيد الشافعي -  واعظ ديني بمنطقة الوعظ ، حيث تناول اسس التربية الإيجابية السليمة لبناء مجتمع سليم  ، موضحاً مفهوم القيم والأخلاق والصفات الحميدة و مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد.
 

وفي نفس السياق تم تنفيذ ندوة بمركز شباب المنتزة  بمحافظة الإسكندرية، حاضر فيها  الواعظ عبدالعزيز أحمد عبد العزيز ، تناول خلالها كيفية غرس القيم الاجتماعية وكذلك الأخلاق الدينية والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع الذي يعيشون فيه وكيف يؤدى ذلك إلى تحقيق  الإستقرار في المجتمع ، موضحاً مفهوم القيم والأخلاق والصفات الحميدة و مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد.


كما  تم تنفيذ ندوة بمركز شباب خورشيد بمحافظة الإسكندرية بعنوان " إدارة الوقت و الإستفادة منه ، ألقاها الواعظ محمد حزين، حيث تناول طرق  الإستفادة من الوقت في تعلم مهارات وحرف جديدة ،تساعد في زيادة موارد الأسرة  ، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، كذلك طرق الإستفادة من الخامات المتوفرة لإدارة المنزل بأقل التكاليف ، موضحاً اسس التربية الإيجابية السليمة لبناء مجتمع سليم ، ومفهوم القيم والأخلاق والصفات الحميدة و مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد.

وفي محافظة الوادي الجديد، تم تنفيذ ندوة بمركز شباب عين عيش، حاضر فيها الدكتور بشندي شلبي، وتناول فيها  مفهوم الأخلاق ومكارم الأخلاق، وتأثير إحترام الآخر  على الاستقرار في المجتمع.

مصر رياضة الشباب والرياضة محافظة الفيوم محافظة السويس وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الرياضة مركز شباب العادات والتقاليد جامعة السويس

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