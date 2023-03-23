أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

فرح إمام عاشور .. حضر عدد كبير من نجوم الرياضة، حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، وعلى رأسهم اللاعب مؤمن زكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لحفل الزفاف، متمنين له السعادة والتوفيق.

وفي هذا الإطار، أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية احتفالًا بحنة اللاعب وزفافه، وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه.

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