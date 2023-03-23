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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

إمام عاشور
إمام عاشور

 فرح إمام عاشور .. حضر عدد كبير من نجوم الرياضة، حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، وعلى رأسهم اللاعب مؤمن زكريا.

 

على رأسهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لحفل الزفاف، متمنين له السعادة والتوفيق.

وفي هذا الإطار، أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية احتفالًا بحنة اللاعب وزفافه، وسط حضور كبير لأفراد أسرته وجيرانه وأصدقائه.

ولمتابعة المزيد حول فرح إمام عاشور، لاعب الزمالك وميتلاند الدنماركي، تابع الفيديو جراف التالي:

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