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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على رأسهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشعلون حفل زفاف إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

حضر عدد كبير من نجوم الرياضة ورجال الفن ورجال العامة والمشاهير حفل زفاف اللاعب إمام عاشور، على رأسهم اللاعب مؤمن زكريا.

وتداول رواد مواقع التواصل صور لحفل الزفاف، متمنين له السعادة والتوفيق.

وفي هذا الإطار، أقامت أسرة اللاعب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونادي ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق احتفالية أمام منزل الأسرة بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية احتفالًا بحنة اللاعب وزفافة وسط حضور كبير لأفراد أسرتة وجيرانة وأصدقاءة.
واستقبل متولي عاشور، والد اللاعب الحاضرين وذلك خلال سرادق أقيم أمام منزل أسرة اللاعب بمركز السنبلاوين وسط حالة من البهجة والسرور بزفاف اللاعب.

امام عاشور

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