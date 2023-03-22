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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأردني يصوت بالتوصية للحكومة على طرد السفير الإسرائيلي

صدى البلد

صوت مجلس النواب الأردني على توصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النوب برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة.

وطالب الصفدي الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة "تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، كما أكدوا وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وقواتنا المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.

وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال " ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.

وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن "هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".

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