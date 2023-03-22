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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم الأمهات المثاليات وأهالي الشهداء بأجا

صورة من الحدث
صورة من الحدث


قام الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهليه اليوم الاربعاء بتكريم الامهات المثاليات وأمهات الشهداء بمركز ومدينة أجا .
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائبة أية فتي ، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، والنائب ايهاب انيس ، والنائبة نسرين عمر ،  والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و الأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا .
وقال " المحافظ " خلال كلمته التي ألقاها خالص شكري وتقديري لكل الأمهات المثاليات الذين ضربوا اروع المثل في التضحية والعطاء من أجل تربية أبنائهم وتوفير كل سبل الراحه لهم رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتهم ، كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل ام قدمت لهذا الوطن شهيداً من أجل الدفاع عن ترابه وعن امنه واستقراره في الداخل والخارج .
وأشار " مختار " الي أن المرأة هي نصف المجتمع فبدونها لا تقام الأسرة ، ولا يوجد مجتمع ولا توجد دول ولا حضارات ، فدورها واضح وجلي منذ فجر التاريخ ، وجاء الإسلام ليكرمها ويضعها في مكانتها التي تليق بيها ويحفظ لها حقوقها .
وثمن " المحافظ " دور كل أم مصرية تبذل كل غالي ونفيس من أجل أسرتها ومن أجل أن تخرج لنا جيل يحمل راية هذا الوطن عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية .

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محافظ الدقهلية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي مجلسي النواب والشيوخ مجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ أعضاء مجلسى النواب والشيوخ رئيس مركز ومدينة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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