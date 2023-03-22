اسعى الحياة تسعالك.. لقاء سويدان توجه رسالة للجمهور

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدةً علي المكيب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية علي كتفها.

وكتبت لقاء سويدان: "طول ما انت في الحياة بتسعي.. الحياة كلها هاتسعي ليك".

قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريح خاص لصدى البلد انها غير حزينة علي خسارتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.



وقالت لقاء سويدان:" الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ؛ مش زعلانة وسعيدة بفوز علي السيد كاميلو والذي نجح بفارق أصوات بسيطة عنها.

أعرب دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالفوز في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.