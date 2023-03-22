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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة مع خطيبها.. هايدي رفعت تحتفل بقراءة فاتحتها.. شاهد

هايدي رفعت
هايدي رفعت

أعلنت الفنانة الشابة  هايدي رفعت عن قرائة فاتحتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

 

وظهرت في الصورة رفقة خطيبها، وعلقت:" قرينا الفاتحه".

وعلي صعيد أخر، بدأت الفنانة هايدي رفعت تصوير مشاهدها خلال أحداث مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة , تأليف إسلام حافظ , وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز , واشرف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقي, لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي , ويسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين , ومريم حسن , وهادي الجيار ,وأشرف زكي , وحمزة العيلى، هاجر عفيفي , أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

هايدي رفعت

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